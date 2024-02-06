立法院正副院長選舉落幕，傳出民眾黨主席柯文哲與綠營在投票前暗喬「珊昌配」，輿論譁然，並引發綠白間各說各話的「電話門」事件，民眾黨5日對民進黨發言人吳崢提告求償100萬元。對此，前立委沈富雄5日曝其所知內情直言，「柯文哲現在是滿頭包，這一次我要站在他這邊，柯文哲這次很冤枉，我很少替他講話，這件事情我真的看不慣」，引發討論。

日前前門諾基金會董事長、綠營醫界大老陳永興證實，他在選立法院長的前一週，有去拜會立委黃國昌，甚至還到準總統賴清德官邸商議，後來在一場餐會中接到柯文哲來電提出，若綠營肯挺「珊昌配」，他願支持民進黨所提的任何副院長人選、甚至包括新潮流的蔡其昌，後因綠白黨團皆不同意，此事破局。不過，柯文哲喊冤指，是綠營有人要他打電話給陳永興，不滿吳崢在臉書發文稱是柯主動致電喬珊昌配，因而提告。

沈富雄製作的「電話門」人物關係圖。（翻攝自hit FM YouTube《POP大國民》直播畫面）

沈富雄5日在廣播節目《POP大國民》中拿出一張自己畫的圖，透露此事有四版本，包括柯版、賴版、陳永興版本與他自己所了解、整理全案經過的「沈版」，並自認以沈版最可靠。他以一張圖解釋涉入電話門的人物關係，直言「這件事牽涉到準總統賴清德，第二是牽涉到柯文哲，如果不釐清的話，這兩人受傷最重，而始作俑者是陳永興」；他也說，「我的版本不是十全十美，漏掉的部分還是要靠陳永興」。

沈富雄分析，目前公開說明電話門經過的各方人士，多多少少「都有見不得人的地方」，所以他們當事人都希望這件事情趕快過去，除了柯文哲，因為他去告了、要還他一個清白；沈並表態說，柯文哲現在是滿頭包，這一次我要站在他這邊，柯文哲這次很冤枉，我很少替他講話，這件事情我真的看不慣」。

沈富雄分析，此案源頭其實在1/25就開始，而非1/31；1/25是很重要的一天，陳永興到副總統官邸去，大概就告訴賴清德要怎麼解決這個問題，講完以後得到的結論可能就是『你去努力看看』，授權他傳遞訊息，而他馬上要轉告柯文哲，所以柯文哲那時候就聽過那件事了，但柯文哲按兵不動，31日的時候台數科董事長廖紫岑、常陽科技董事長林煜喆就去找柯文哲，柯文哲才打給陳永興」。

沈富雄分析，「所以說柯文哲主動去接觸陳永興，前面早就不知道接觸多少次了，柯文哲在這個時候覺得『陳永興講的那些東西，我願意』，而陳永興再轉達給賴清德」，「而賴清德有兩個回應，一個還是希望是游X配，但他又補一句如果是珊X配，那個X是誰？就代表他動搖了，陳永興就又回報柯文哲，柯文哲又回說沒有條件，陳永興又回報賴清德，這個故事就結束了」。

沈富雄最後也坦言，「而陳永興要讓這事情成功，必須處理柯文哲、賴清德，還有民進黨黨團，而陳永興哪有這本事，怎麼可能處理那51票，這應該是賴清德要處理，而賴清德有沒有這麼做，我們不知道」。

沈富雄還認為，吳崢現在可能有點懊惱，因據他求證，吳崢是獲得主管指示才發那篇指稱柯P主動致電綠醫大老（陳水興）的臉書文，但指示的人並沒有告知吳崢，前面還有1段連繫經過，所以吳崢只講了後半段，至於指示吳崢PO文的主管是誰？沈富雄表示他不知道。