立法院後續將舉行常設委員會召委選舉，有藍營立委透露，國民黨好不容易拿下多席，不太可能在召委選舉禮讓，但藍白可共推法案。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌說，不用投票就看到結果，藍綠會各自拿到一席召委，白營會走自己的路，若願意支持民眾黨，他們歡迎但不強求。媒體人謝寒冰5日在《張雅婷辣晚報》節目強調，藍白在野聯盟沒有形成，綠白又吵到提告，互信基礎極差，最後白營應該連1席召委都沒有。

謝寒冰表示，如果是有共識的議題，當然大家合作是沒有關係。但是如果在野沒有共識，以民眾黨現在的態勢，搞不好有些法案他會選擇跟民進黨合作？這也是很難講的，所以你讓召委給他就變成毫無意義了，因為實際上在野聯盟並沒有形成，民眾黨是選擇要走自己的路。

「雖然民進黨說他們還要再回去徵詢意見，但在這種氛圍下，我不認為民進黨會讓召委給他，我認為完全不會！」謝寒冰直言，「今天都已經去提告了，人家都已經去告你了，你們互信基礎差成這樣子，然後你告訴我說...（主持人張雅婷：還有什麼好考慮的？）根本不可能考慮嘛！」

謝寒冰指出，「所以在這種狀況下，我認為大概就是各走各路啦！」民眾黨現在大概最好的機會就是，他應該要反過來，他如果有好的法案，他應該要去爭取藍綠對他的支持。「因為我講一句實在話，你君悅飯店的事情發生之後，又發生了電話門事件，那現在，我不知道，智強，你們敢隨便跟民眾黨談嗎？」旁邊羅智強笑說「我覺得看議題啦，還是看議題啦！有好的議題，我覺得沒有不能談。」

「我的意思就是說，就算要談，大概也要開大門走大路，大概也都是讓媒體記者來採訪，現場要錄音錄影。」謝寒冰強調，你不太可能私底下去跟他談，因為私底下去跟他談，現在看起來是站在馬蜂窩上面，很危險，「所以在這種狀況下，我不認為有多少空間可以談，大概就是未來再看法案，如果要我來猜的話，我認為他這次可能召委一個都沒有！正常的情況下，他本來就不應該有，因為他只有8席。」

謝寒冰說，「只有8席，又分在這麼多的委員會，怎麼可能會有召委給他呢？所以我覺得，正常的狀況應該就是這個樣子。」