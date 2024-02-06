立法院長韓國瑜當選後，綠營「黑韓產業鍊」隨即再開張。前立委郭正亮指出，美國外交事務協會列出2024的衝突點，包括台灣；印太司令帕帕羅也稱，台海很可能發生事情。反觀綠營立委只會搞黑韓產業鏈，準總統連就職演說都還沒想辦法穩住台灣政局，2000年陳水扁520喊出四不一沒有，6月民調就衝到60％，賴能做到嗎？韓國瑜搞不好是救了賴清德跟民進黨，綠營對台灣的危險完全沒進入狀況，只會黑韓真是丟臉。

「搞不好韓國瑜當院長，是救了你民進黨啊！」郭正亮5日在《新聞大白話》節目強調，不然不知道賴清德要面對多大的壓力？國際形勢還不看清楚，整天在那邊自嗨。「想一想，賴清德的困境才大咧！」

郭正亮提到，陳水扁當年39％，知道他的困境，就職演說就四不一沒有；520內閣的組成，光國民黨籍的就有6個，無黨籍的7個，陳水扁的民調6月就衝到60％了！所以陳水扁是怎麼穩住台灣的政局的？「我就看你賴清德能不能做到當年陳水扁的成就？」

郭正亮質疑，「然後你們看你們那些狐群狗黨、1450、蟑螂跳蚤老鼠，整天都在講這種話。講這種話你的民調會有60％？作夢啊！你的困境比陳水扁大多少啊？」陳水扁是2000年，那個時候中國大陸是沒有能力武統的。那一年台灣的GDP是大陸的35％，現在呢？現在的GDP是大陸的4％！中國大陸要對你做軍事的動作輕而易舉，各種攻防可能都會出現。「你還在那邊講風涼話耶，你的立委？你看你的立委，是什麼水平吶！」

郭正亮直言，「你的1450是什麼水平？還有你自己！你自己是什麼水平吶？你知不知道台灣風險現在有多嚴重？」剛剛才看到美國外交事務協會，他說今年2024的衝突點，他都列了紅點：台灣、朝鮮半島、阿拉伯半島、葉門。「同樣都是紅點耶！你要不要去看一下？結果在這邊講風涼話，你們這種沒水準的立委，還只愛搞黑韓產業鏈？都不去想520你的就職演說如果出問題，你整個民進黨怎麼辦吶？」

郭正亮痛批，「那個新的印太司令帕帕羅怎麼說話？他說台海就是一個很可能會發生事情的地方！結果你們還只會黑韓？丟臉！丟臉！真是丟臉吶！這種政黨...」。