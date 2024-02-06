美國聯準會（Fed）主席鮑爾再度出言打壓市場對於最快將在3月降息的預期，衝擊美股周一（5日）早盤持續下挫，3大指數同步走跌，道瓊工業指數更暴跌逾400點。
截至台北時間5日晚間11點50分，道瓊工業指數下跌403.91點（或1.04%），暫報38250.51點；那斯達克指數下跌141.35點（或0.90%），暫報15487.60點；標普500指數下跌36.59點（或0.74%），暫報4922.02點；費城半導體指數下跌6.44點（或0.15%），暫報4330.28點。
5大科技巨頭漲跌互見，蘋果漲0.54%，谷歌母公司Alphabet漲1.10%，微軟與亞馬遜跌幅皆近2%，臉書母公司Meta大跌2.45%。半導體類股方面，輝達大漲2.70%，超微大跌近3%，台積電ADR漲1.39%，聯電ADR跌0.33%。
Fed主席鮑爾在哥倫比亞廣播公司（CBS）的《60分鐘》節目中重申，Fed官員希望看到更多經濟數據，以確保通膨可持續實現2%的目標，並指出不太可能有信心在3月降息。
華爾街傳奇投資人Jeremy Grantham近日則警告，美股價格高得離譜，呼籲投資人避開美國股票。
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