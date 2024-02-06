白金漢宮指出，英王最近治療前列腺肥大時發現癌症，周一已開始定期癌症治療。英王對治療樂觀。醫師建議他推遲公開活動，但聲明補充「在此期間，國王陛下將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。」

據英國媒體報導，查爾斯上月在倫敦的私家醫院接受前列腺手術，並住院3個晚上後出院。白金漢宮表示，英王從周一開始定期治療。

查爾斯已推遲所有公眾活動，預料在此段時間會由其他高級王室成員暫代公務。

白金漢宮並未具體說明查爾斯三世罹患哪種癌症，不過英國王室一位消息人士指出，英王並非罹患攝護腺癌。

查爾斯三世現年75歲，良性的攝護腺肥大在50歲以上男性間非常普遍。隨著年齡增長，發生率會逐漸增加。到了70歲以上，約有80%的男性會出現攝護腺肥大症狀。

據研究發現，只要讓心肺健康指標每年進步3%，就能讓攝護腺癌罹患風險大降逾3分之1。運動習慣能夠促進心肺健康，例如慢跑、騎自行車或游泳。