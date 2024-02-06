梟龍戰機既然這麼優秀，為什麼中國自己不用？背後原因出人意料！

去年10月以來，中國與巴基斯坦媒體盛傳一份軍事演習報告，指稱在一場於土耳其舉行的多國聯合軍事演習中，巴國空軍駕駛中巴合作的梟龍戰機以6:2的戰績擊敗了卡達空軍的法國飆風戰機。陸媒為此大加鼓躁，甚至聲稱印度軍方大呼「想不通」、「無法接受這種結果」。令人覺得奇怪的是，即便梟龍戰機如此優異，巴基斯坦最後還是把向美國購買F-16列為第一優先，梟龍力壓飆風的故事仍在大陸媒體上為人津津樂道。

中巴合作的梟龍戰機是中國於2010年首次戰機技術輸出，雖然梟龍表現並不突出，長期以來仍被許多大陸軍事評論文章引以為傲。在巴基斯坦製造的梟龍是以雷電JF-17為名，部份部署於情勢緊繃的印巴邊界，實戰的績效並不突出。至於梟龍挑上法國飆風戰機在媒體上碰瓷較量，主要因為印度空軍開始購入並部署飆風戰機，近幾年中印兩國在地緣政治的對抗激化，貶低印度購買飆風就成為陸媒與小粉紅們口頭支援巴基斯坦鐵哥兒們（簡稱巴鐵）的新風向。

圖中是陸媒體聲稱在2021年演習中敗給梟襲戰機的卡達空軍飆風戰機及其飛行員。（圖／騰訊網）

陸媒指出，在2021年6月於土耳其「安納托利亞之鷹」多國聯合空軍演習中，巴基斯坦空軍的梟龍戰機以6：2的成績贏得了與卡達空軍的飆風戰機的對抗賽。這項尚未經最後證實的消息讓印度媒體「破防」，因為印度空軍採購了36架飆風戰機被他們吹成了「滅巴神器」，甚至吹噓連中國空軍的殲-20戰機都不是對手，如果現在連梟龍都打不過，這就不僅是丟面子的問題，甚至意味著印度空軍花钜資打造的飆風機隊在未來可能的衝突中將處於劣勢。

印媒《歐亞時報》為此採訪一位印度空軍資深飛行員和一位印度空軍退休官員，從技術角度來分析這份報告的真偽。印度資深飛行員認為，從配備與技術指標上看，飆風戰機在機動性、載彈量和航程上都要強於梟龍，但世界上沒有不可戰勝的戰機，歸根結底還是要依靠戰術；另一位印度空軍退休官員則認為這個報告根本是捏造的，目的是為了獲得對印度空軍的宣傳優勢。

法國飆風戰機是由達梭航空製造鴨翼三角翼多用途戰機，印度以高價購入36架，宣稱可以對抗中國殲-20。（圖／印度空軍）

隨者中國航空技術的快速進步，梟龍戰機Block 3近來的配備也有不少提升，包括最新的主動電子掃描陣列（AESA）雷達、數位電傳飛控系統、頭盔顯示器、紅外線搜尋和追蹤（IRST）系統、新型電子戰系統、霹靂系列的空對空導彈與精確導引炸彈等等。

目前巴國空軍大約擁有150架梟龍，編為5個中隊，每年還能生產25架。從全機結構分析，巴基斯坦製造的部份約佔58%，中國製造的部份佔42%，造價大約為3200萬美元。除了巴基斯坦與中國之外，裝備梟龍戰機的國家還有尼日、奈及利亞與緬甸等3個國家。至於表示過有興趣的國家就更多了，包括阿爾及利亞、阿根廷、孟加拉、埃及、伊朗、馬來西亞、摩洛哥、蘇丹、斯里蘭卡與辛巴威等。

巴基斯坦媒體指稱梟龍戰機在演習中以6:2擊敗卡達飆風戰機（圖），在大陸媒體上引發熱烈的討論。（圖／騰訊網）

至於法國飆風戰機是由達梭航空製造鴨翼三角翼多用途戰機，配備最新航空電子設備和多種武器，具有執行多種任務的功能。其售價則視其配備而異，但至少高達每架一億歐元以上，採用的國家包括法國、卡達、埃及、印度、希臘、克羅埃西亞與印尼，並在阿富汗、利比亞、馬利、伊拉克和敘利亞戰場上有實戰績效。本世紀初台灣的空軍亦曾表示興趣，但最後因為美國同意出售F-16C/D才打消念頭。

就在陸媒傳出梟龍戰機在演習中擊敗飆風戰機後，還有陸媒再次引述巴基斯坦的報導聲稱梟龍又有最新戰績，這次宣稱是2023年10月份舉行的「印度河之盾」空中對抗演練，巴國空軍的梟龍block3戰機力壓沙烏地阿拉伯空軍F-15SA和土耳其空軍F-16C/D，如此一來，巴基斯坦顯然沒有必要再向美國購買F-16，但事實卻非如此，讓此一消息真實性更值得懷疑。

巴基斯坦與中國合作的梟龍戰機已發展至Block 3，性能與配備有極大的提升。（圖／Shutterstock達志影像）

拿梟龍戰機來碰瓷配備更好、實戰戰績更豐富的飆風戰機，中國和巴基斯坦可以獲得在媒體宣傳上的利益。由於售予緬甸和奈及利亞的服務記錄未達標準，客戶抱怨極多，雖然梟龍的配備不斷升級，光是靠編造故事要提升形象也極不容易。而且這些陸媒熱捧梟龍戰機的報導也未見外媒引用，看來是對大陸內部宣傳的成份更大些。