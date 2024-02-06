藝人炎亞綸改名吳秉孺後動作頻頻，上月底接連出席了台大醫院雲林分院的尾牙，以及自家品牌台中一日店長活動，似乎是摩拳擦掌想要復出演藝圈。而時報周刊CTWANT也在1月12日直擊他到台北市東區髮廊剪髮換心情，甚至還搬了新住所。仔細一算2024年才剛開始，炎亞綸就已全力揮別舊陰霾，準備好用新名字、新髮型，加上又搬了新家，用全新的自己迎接金龍年。

近期炎亞綸接連出席公開活動，似乎是為正式復出演藝圈暖身，本刊也在1月12日直擊他去東區髮廊剪髮換心情。（圖／本刊攝影組）

1月12日下午2點多，本刊直擊炎亞綸穿著寬鬆的粉色上衣搭配藍色長褲，身上背著要價7萬2的白色法國名牌郵差包，前往位於台北市大安區的高級髮廊直至下午5點才從該處離開。不過記者仔細觀察這耗費2小時左右才完成的新髮型，除了長度稍微短了一點點外，似乎是沒有太大的變化，新髮型就跟刻意戴著口罩、穿著簡單輕便的炎亞綸一樣的低調不明顯。他一路上低著頭滑手機前往停車場取車，接著便開上國道前往新北市新店方向。

穿著寬鬆的粉色上衣搭配藍色長褲，身上背著要價7萬2的白色法國名牌郵差包的炎亞綸，走在路上心情看來相當不錯。（圖／本刊攝影組）

傍晚近6點，炎亞綸在新店街道上繞了好一陣子後，終於將車停在路邊停車格，不過停好車後卻不見他人下車，等了半天也沒看到有人要上車，就這樣枯等了半小時，之後他才將車子開進某百貨商場的停車場，只是一進商場便上演消失戲碼，即便淡出演藝圈7個月，但對於「甩人」仍是寶刀未老，相當有一套。晚間7點半，經過1個小時後，車子開出商場在新店市區不停繞圈後再度消失。據了解，炎亞綸遷居至新北市已經有一段時間，而本刊在去（2023）年11月23日就曾拍到他開著愛車一路溫馨接送友人，並返回新的住處。

淡出演藝圈7個月，炎亞綸面對甩掉狗仔跟監一樣寶刀未老。（圖／本刊攝影組）

去年11月23日晚上，本刊曾直擊到炎亞綸這輛黑色休旅車在台北市松山區接送一名從耳鼻喉科診所出來的年輕男子，之後車子開到附近一家貓旅館，這位身穿粉紅衣的男姓友人下車領了貓後再度上車。晚間9點12分，車子直接開進新北市一處新建案停車場，而仔細觀察這名粉紅衣男子，身形外貌都與本刊去年7月拍到與阿本等人一同到炎亞綸天母住處的其中一人極為相似，推斷應該是同一位友人，而當晚整個過程中，車主炎亞綸都沒有下車，低調又神秘。

本刊在去年11月23日就曾拍到他的愛車一路溫馨接送友人，並返回新的住處。（圖／本刊攝影組）

炎亞綸去年被網紅耀樂控訴偷拍未成年時的私密影片，形象重挫，演戲事業停擺半年多，直至今年1月才試水溫出席公開活動。而先前士林地檢署依涉犯兒童及少年性剝削防制條例2罪持有、拍攝部分起訴，妨害性自主及偷拍部分則不起訴，29日炎亞綸二度出庭時，也強調說「偷拍和性侵是沒有的」，要網友注意用字。

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