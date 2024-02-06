30歲的Leo王曾以《無病呻吟有情深情》登上金曲歌王的寶座，成為新生代炙手可熱的實力派歌手，不過2022年時卻被結婚多年的外籍妻子暗諷出軌嫩妹，讓他的事業受到影響，最後以離婚收場；雖然演藝之路歷經大起大落，但他所屬的顏社一直在背後給予支持，不過時報周刊CTWANT接獲消息，指Leo王已經離開待了近10年的顏社，而他本人也發文證實此事，並感謝老東家的照顧。

顏社的IG及官網都已看不到Leo王的名字。（圖／翻攝自顏社IG、官網）

嘻哈廠牌「顏社」由迪拉胖創立，發掘了金曲歌王蛋堡、金曲新人葛仲珊、李英宏等人，而Leo王與迪拉胖在音樂方面一拍即合，加入後與春艷組成「夜貓組」，曾經入圍金曲獎最佳演唱組合，之後Leo王推出個人專輯便獲得金曲歌王的肯定；Leo王與公司的合作也相當愉快，去年還參與公司在日本的演出，不過本刊接獲消息，稱Leo王與顏社已經沒有合約關係，查看顏社的IG及官網，能發現Leo王及夜貓組都已經在藝人名單上消失。

Leo王發文證實與顏社合約結束。（圖／翻攝自Leo王臉書）

Leo王日前也PO文表示因為合約的結束，自己已經在上個月離開顏社，並說：「感謝顏社一路以來的照顧，很開心我們一起完成了很多事情，有很多很棒的回憶。大家一起一心想要完成好作品的那些難得的時間片段，我覺得真的好珍貴。」他也提到因為未來規劃的關係，很期待恢復獨立音樂人的身分，最後他也祝福共事過的同仁一切都像倒吃甘蔗，會變得越來越好。

奪得金曲歌王的感言讓Leo王圈了不少粉絲。（圖／翻攝自顏社臉書）

Leo王的歌手之路不能說是一帆風順，身為學霸的他為了音樂從台大休學，讓家人有些擔心，與春艷的夜貓組更曾被譏笑是拐瓜劣棗，直到被獎項肯定大家的態度才有所轉變，而Leo王拿下金曲歌王發表感言時表示：「媽，不要再情緒勒索了！我也愛妳，但我不一定要聽妳的話！」掀起熱烈討論，他的真性情也圈了不少粉。

出軌事件讓Leo王事業及形象都受到影響。（圖／翻攝自顏社臉書）

除了媽媽，Leo王得獎後也在受訪時對外籍妻子真情告白，感謝對方的支持及鼓勵，未料幾年後老婆卻以「狗兒子」的口吻痛訴Leo王出軌年僅20歲的嫩妹，更爆出在得知妻子懷孕後，Leo王就承認自己有小三，不過當時Leo王一直沒有對此事做出正面回應，直到幾個月後出席記者會時，才說妻子已經是前妻，證實離婚消息。

Leo王除了在音樂方面努力，平時也會當Uber司機。（圖／翻攝自顏社臉書）

雖然出軌事件讓Leo王的形象直直落，不過他依舊努力耕耘音樂事業，不僅在TICC開唱，也參與許多音樂祭的演出，去年更以與陳嫺靜、李權哲、湯捷為《人選之人-造浪者》創作的〈得意的一天A no is a no〉獲得金鐘獎戲劇原創歌曲；在音樂之外，Leo王也被目擊當起Uber司機，對此當時顏社回應他是因為單純喜歡開車而開Uber，他本人也從不避諱此事。

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