【全程影音】韓國瑜首次主持朝野協商！ 藍綠白三黨通過2/20開議 @ChinaTimes

立法院新任院長韓國瑜昨（5）日召開朝野協商，就本屆立法院開議時間進行討論，三黨商議後定在20日，韓霸氣喊出「開一個滿堂紅！」他昨晚也在臉書吐露心聲，對各黨團代表表示感謝，同時還釋出對立院員工拱手作揖的照片，讓網友相當感動，短短9小時就有近3萬按讚。

韓國瑜在臉書表示，5日一早，自己先到各處室拜訪，認識所有未來要一起打拼的同仁，之後與副院長江啟臣一同參與本屆第一次立法院黨團協商，內容包括討論立法院開議日期、各政黨委員在議場的席位分配，以及本屆第一會期的程序委員會成員等事宜。

針對第一次會議，韓國瑜提到，進行得很順利，感謝各黨團代表的參與，期望能夠激發更多建設性的想法，促進國家的繁榮、建立更加穩固的政策基礎，幸蒙朝野理性包容的討論，最後都能有好的共識。「期盼在立法院我們能夠相互合作，共同迎接種種挑戰，為國家的繁榮與民眾的福祉而努力。」

看到韓國瑜親民、不擺架子的態度，網友也紛紛在其臉書下留言稱，「院長真的有大將之風，韓院長加油」、「基層工作人員是議會運作的基石，能受到國會議長的重視真的是太好了！」、「每個螺絲釘都是最重要的，為韓院長與立院工作人員打氣加油！」、「韓總加油，國家靠你了，莫忘世上苦人多」、「好期待不一樣的立法院，韓院長加油」、「韓院長超親民」。