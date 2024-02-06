台灣證券交易所舉行112年度權證發行人獎勵活動頒獎典禮，兆豐證券於16家權證發行人中，勇奪「權值成長獎第一名」殊榮，為權證成交金額達100億元以上且成交金額成長率最高的業者，具體顯現兆豐證券深耕權證業務有成，表現深獲投資人青睞。

兆豐證券表示，去年台股表現亮眼，加權指數全年大漲26.8％，台股題材豐富，上半年先由重電、生技、軍工股領軍，之後AI掀起產業革新，半導體高階製程、伺服器、矽智財相關標的股價持續攀升，權證投入金額低，多、空皆可靈活操作的商品特性，成為小資族投資台股首選。

近年以來，權證市場發行檔數大幅增加，兆豐證券以專業權證規劃能力結合投顧研究資源，選取題材熱度具延續性標的，搭配行情規劃、洞悉產業動態，檔檔掌握標的發行先機，提升發行效率。此外，兆豐證券致力於提供權證客戶全方位的理財服務，讓投資變得更簡單，投資人可以利用兆豐權壘打量價專區，預先查詢股價變動所對應權證價位，掌握買賣先機，讓權證投資人也能親身體驗便利及貼心的服務。

權證避險降稅法案於112年11月10日正式實施，有效降低權證避險成本，為權證市場帶來正面效應。兆豐證券權證造市以委買、委賣張數充足與買賣價差小為主軸，同時順應行情機動增補具題材標的，投資人決定標的股票後都可快速篩選到兆豐所發行的權證。

除了權證之外，ETN也是小額投資的新寵，ESG永續投資成為投資顯學，兆豐證券也發行國內首檔氣候商品「兆豐TPEx Factset半導體氣候淨零優選報酬指數ETN」，成分股精選10檔面對氣候變遷風險小，基本面具獲利性、安全性、成長性之上櫃半導體股票，投資理財同時也能守護地球，讓小額投資也能發揮正向影響力。