台鐵新自強號2日發生謝姓男子因睡過頭而擅自拉下車長閥，讓列車臨停在台東金崙站後下車離去，警方依《鐵路法》函移交通部裁處，最高可罰100萬元。但謝男此舉恐讓列車發生事故，己方卻未以公共危險罪名偵辦，對此警方表示，將會行文台鐵公司技術單位研析，是否會造成列車行車危險後，再函送檢方偵辦。

鐵路警察局花蓮分局解釋，有關台鐵第422次列車因車廂「車長閥」遭民眾轉動致列車緊急停駛案，全案綜合司機員、列車長及行為人所述，需再行函文台鐵公司相關技術單位，是否會造成列車往來之危險，確認後再依公共危險罪嫌函請地檢署偵辦。

台鐵422車次新自強號為樹林通往新左營的列車，2日卻突然在不會停靠的台東金崙站緊急煞車，司機員巡查車廂發現列車第9車的車長閥遭人拉下，造成軔管氣壓洩漏，經復位後列車恢復正常，沒有任何設備故障。

台鐵公司事後調閱車廂監視器畫面，發現當時第9車疑有一名男姓旅客拉車長閥，列車停駛在金崙站後，人即下車離去，4日遂向鐵路警察局花蓮分局報案。

警方透過台鐵公司提供畫面，掌握男旅客的穿著打扮，再調閱各車站入口畫面比對，鎖定進站地點及使用的交通工具，歷經近1天找到謝男到案說明。

鐵警花蓮分局偵查隊長林榮祥表示，謝男住在台東，供稱2日搭乘列車因睡過頭來不及下車，一時情急便轉動車廂間的車長閥，導致列車緊急停駛在金崙站，訊後依《鐵路法》任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，函移交通部裁處，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

據了解，自強號車廂門邊都設有車長閥，讓列車長在緊急狀況時可拉下啟動緊急停車，不過車長閥設計除有明確警告標示，台鐵公司為避免旅客誤觸，也設在較高位置。

鐵警花蓮分局提醒旅客若有乘車過站，可向列車長尋求協助，勿任意開啟或操作列車各項設備，以免危害鐵道運輸安全及涉法。