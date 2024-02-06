每人每天至少補充2000cc的水，你知道喝水也有黃金時間嗎？營養師表示，早上起床先喝第一杯水，有助代謝與幫助排便，至於睡前喝一杯水，則有助於避免血液濃稠，建議大家把每天要喝的水分為8個時段，每杯至少250C.C.，可更有效率促進身體代謝。

營養師高敏敏在臉書粉專PO文指出，這些水分的攝取並非含糖飲料、濃茶、調和果汁、濃咖啡等，含糖過多會造成脂肪囤積，濃咖啡因也會讓身體排出更多的水份。

以下為喝水的8個喝水黃金時間

■第一杯起床：起床喝水有助代謝養顏、幫助排便

■第二杯9:00：工作前喝水可提高專注力

■第三杯 11:30：飯前喝水可墊胃增加飽足感

■第四杯 13:00：飯後喝水可維持代謝、助消化

■第五杯 15:30：下午喝水減少疲勞、提神醒腦

■第六杯 17:30：晚餐前喝水緩解飢餓感、避免暴食

■第七杯 19:00：飯後喝水助消化、代謝

■第八杯 21:00：睡前喝水避免血液濃稠，頻尿者可減量。