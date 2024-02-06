21歲日本女摔角手朝陽14歲出道，於女子摔角團體「actwresgirlz」中活躍，憑藉甜美外型，深受粉絲喜愛；不過她卻在5日傳出離世消息，對此，經紀公司也發出聲明證實死訊，不少女摔角手都到社群留言哀弔，她的好友安川結花也發文感嘆，年輕的生命消失了。

經紀公司5日發出聲明證實朝陽的死訊，並透露她是遭遇意外過世，對於她的離開感到悲痛及遺憾，因此致上誠摯哀悼，同時感謝長期以來一直應援的粉絲們；對此，她的好友坂本茉莉悲痛留言寫下：「希望妳好好休息」，安川結花則分享與朝陽的故事，坦言「沒有人可取代妳」，最後感嘆她的生命實在太快結束。

事實上，出生於群馬縣的朝陽，14歲便選擇參加女子摔角團體「Ice Ribbon」，於2017年8月正式出道；雖朝陽身高僅150公分，但卻因長相可愛受到外界關注，而她所參加的並非一般的女子摔角團體，除了格鬥而已，還加入演技，因此算是「女子格鬥偶像」。

然而，她生前在網誌下留言「明天就是新木場了」，希望大家多支持女子摔角，並提到她與搭檔YUFA是很新鮮的雙人組，如今突然離世讓粉絲相當難過「請安息吧！」、「好難過...」。