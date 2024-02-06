金管會指出，請民眾進行任何投資或交易前，應慎選合法金融機構，勿輕易相信來歷不明的社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，呼籲民眾應小心查證相關訊息及所欲連結網址正確性，以避免遭受詐騙導致財產損失。

其次，金管會強調絕不會以任何名義向民眾收取財物，冒名以相關公文書或訊息要求民眾繳交稅費、保證金或解凍金，已涉及刑法詐欺罪等相關法令，民眾針對類似行為，請撥打165警政署防範詐騙專線查證，或檢具相關違法事證資料，直接向司法檢調機關告發。

最後，近期信用卡詐騙案件多以釣魚簡訊、一頁式廣告等方式，營造優惠搶購或逾期繳納相關費用產生罰金等情境，誘騙民眾輸入信用卡卡號資訊、信用卡網路交易的一次性驗證密碼（OTP）等個資後進行信用卡盜刷。

金管會說明，OTP驗證簡訊為持卡人進行信用卡網路交易、綁定信用卡過程時，確認持卡人身分的重要認證訊息，呼籲民眾在進行信用卡網路交易時，務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容，核對簡訊所載內容與所進行交易的幣別、消費金額及目的是否相符。

金管會再次提醒民眾，勿點選來路不明的簡訊或網頁廣告所附連結網址，並避免將信用卡卡號、OTP輸入不明網址，若對接收到的網址或簡訊內容有疑義，可撥打165警政署防範詐騙專線洽詢。