穩懋表示，2023年在全球經濟低迷及地緣政治的風險中結束，回顧全年雖然疫情逐漸退散，但全球經濟始終壟罩在通膨的陰霾當中，加上區域衝突不斷，俄烏戰爭未完，以哈衝突再起，美中貿易更是日益壁壘分明，讓2023年成為辛苦的一年；所幸智慧型手機市場長達一年半的庫存調整期在2023年上半年進入尾聲，安卓手機庫存逐漸回歸到健康的水位，相關客戶也於下半年恢復拉貨動能，同時順應高階智慧型手機新機發表，Cellular及3D感測客戶都進入拉貨期，使得去年下半年營收季對季及年對年都開始轉為正成長，並重回獲利。

穩懋2023年合併營收為158.36億元，年減14%，營業毛利為34.69億元，年減27%，合併毛利率為21.9%，年減3.9個百分點，營業淨損為5600萬元，營業淨損率為0.4%，年減8.5個百分點，稅後虧損為8000萬元，每股淨損0.19元，其中2023年第4季在安卓手機庫存回補動能及全球高階智慧型手機新機發表後的需求持續挹注下，除了Wi-Fi客戶主要備貨期已過之外，其餘的產品皆有兩位數成長，推升單季合併營收為48.68億元，季增176%，年增38%，營業毛利為14.33億元，季增56%，年增82%，由於產能利用率持續提升，單季合併毛利率為29.4%，季增7.3個百分點，年增7.2個百分點，營業淨利為6.39億元，季增812%，年增2991%，營業淨利率為13.1%，季增11.4個百分點，年增12.5個百分點，產能利用率上升60%，單季稅後盈餘為3.85億元，季增1031%，年增1038%，單季每股盈餘為0.91元。

展望今年第1季，穩懋預估，第1季營收預計將較前一季下滑low teens(11%到13%)百分比，毛利率預計約為mid-twenties(25%)水準。

在5G手機及WiFi方面，穩懋副董事長兼副總裁王郁琦表示，去年5G手機滲透率首次超過一半，今年滲透率將在此基礎上持續增加，由於4G手機內涵4顆PA，5G PA將有6-8顆，等於多了50%到100%用量，成長態勢可望持續；至於WiFi部分，手持式裝置及短距離基礎建設(包含IoT)受惠於Wi-Fi 6E與Wi-Fi 7的演進引發更多PA需求，預期今年WiFi 7滲透率將提升，且因頻寬變大、頻率變高，原本用Si設計挑戰提高，客戶採用砷化鎵比例將大幅增加，有助於推動需求增加。

穩懋表示，公司長期投入於化合物半導體製程及材料，提供無線通訊、光通訊傳輸及光學感測解決方案，隨著未來AIoT大趨勢下巨量資料高速傳輸的需求，將為穩懋帶來中長期的成長動能，其中VCSEL等光感測收發元件將受惠於AI資料中心內部傳輸光進銅退的轉變、長短距離LiDAR未來將在車用ADAS成為主流而大放異彩，低軌衛星通訊科技的崛起亦將使眾多AI和大數據得以無縫接軌實現全面串聯。

在資本支出方面，去年穩懋資本支出約32.09億元，預計今年約在30億元上下。