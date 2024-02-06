民眾黨立委黃國昌日前提議今（6）日開議、最晚底線16日，後經昨天立院朝野黨團協商，決議開議時間訂在20日。對此，資深媒體人單厚之分享了在立法院觀察到的現況，質疑若真的6日開議，立委們現在要怎麼問政，並開酸，民眾黨現在就是先喊先贏。

立法院昨下午召開朝野協商，主要就立法院開議時間做討論，民進黨立院黨團總召柯建銘提出20日開議折衷方案，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨對開議時間沒意見，隨時都準備好了，但也提醒，議事人員需要準備時間，最後，民眾黨團妥協，立法院長韓國瑜裁示20日開議。

單厚之昨在政論節目《關鍵時刻》表示，在一般情況下，立法院第一個會期通常會較晚開議，他以當天早上在立法院親眼目睹的情況舉例，指目前有大批新科立委才剛要進駐，立法院現在像個大工地、正緊鑼密鼓地在裝潢，立法院前副院長、綠委蔡其昌位在12樓的辦公室還沒撤完，現任副院長江啟臣還在他位於地下室的舊辦公室。

「看到江啟臣還沒走，就表示有些立委還沒進駐」，單厚之質問，在這種情況下，6日是要怎麼開議？此外，現在總統和立委合併選舉，上月13日結果才出爐，這些立委們還在組建團隊團隊，「你要找助理之類的，根本還沒磨合」，他們要怎麼去問政？因此，在他看來，民眾黨根本就是先喊先贏。