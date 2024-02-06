香港女星崔碧珈出身富裕家庭，踏入演藝圈後因火辣身材成為不少人心中的性感女神，前陣子她意外捲入李玟小三風波，對此她極力否認。最近崔碧珈透露自己遭黑衣人搶劫，手機也被拿走，可能會被歹徒拿去做壞事，因此緊急發文要通訊錄的親友小心。

崔碧珈4日深夜發文，曝光自己在西貢遭搶的經過，她表示當晚才剛吃完海鮮從餐廳出來，就被兩個黑衣人推倒，手機直接被搶走，且當時的手機螢幕並未上鎖，讓她擔心歹徒可以直接使用，因此到家後趕緊用電腦在社群平台限時動態發文，提醒親友這段時間如果收到她的訊息，很可能不是她本人傳的，至於崔碧珈還有沒有其他財務上的損失，目前不得而知。

崔碧珈呼籲大家不要被騙。（圖／崔碧珈 IG）

據了解，今年35歲的崔碧珈，在2012年時透過電影《喜愛夜蒲2》出道，過去因火辣性感的風格走紅，但近年轉戰時尚圈，多出現在一些時裝展或雜誌拍攝中，較少有影視作品推出。但崔碧珈去年在天后coco李玟過世時，因為有網友挖出崔碧珈出現在李玟老公Bruce聚會的照片之中，一度被傳是李玟老公Bruce的小三，對此她極力否認表示當天只是受到Bruce公司的另一名高層的邀請，才在晚會上碰到Bruce，合照只是出於禮貌，照片裡還有其他人，兩人沒有聯絡方式，更別說私下會聯繫。