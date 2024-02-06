一名人妻抱怨，她每次回娘家，都會帶一些爸媽耕種的蔬果回台北，怎料，婆婆表面上看似吃得開心，背後卻嫌得很難聽，讓她相當心寒「「一片好意被說成這樣」，更心疼爸媽86歲高齡，辛苦栽種卻被當垃圾，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她是一個從南部嫁到台北的媳婦，每次她回娘家，就會帶一些爸媽自己耕種的水果或蔬菜回婆家，而婆婆每次都吃得很高興，直誇好吃，然而私底下卻是另個嘴臉。

原PO透露，婆婆總在背後說得很難聽，「說什麼我爸爸不會種菜，拿上來的菜都很老，她吃了吞不下」讓原PO相當心寒，「我一片好意被說成這樣，我心疼爸媽86歲高齡，辛苦栽種卻被當垃圾批評抹黑，有這種婆婆真的是不值得對她好！」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「雙面假掰婆」、「以後就不要拿了！我上次也是拿菜跟肉回去婆家，人家不領情…嫌棄的要死！」、「這是老人家的通病，可憐之人，必有可恨之處」、「可能她吃慣農藥蔬果吧！沒農藥不適合她」、「叫爸媽不要準備了，爸媽都年紀大了，好心卻被講這樣，婆婆還在那邊假掰…」。