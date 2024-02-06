Joel Embiid is headed to the locker room after Jonathan Kuminga fell on him



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/iZysg8pULR — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2024

勇士前鋒追夢格林（Draymond Green）在他自己的節目批評聯盟的輪休限制和65場規定，他認為七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）是新制度的受害者，他很可能是被禁止輪休才會受傷的。

格林說：「球員因為受傷而被懲罰，恩比德是MVP大熱門，現在他沒有機會拿到2連霸了，我知道他的膝蓋不是被庫明嘉（Jonathan Kuminga）給壓傷的，他的膝蓋本來就有傷，一個球員因為的制度影響而被弄傷了。」

恩比德本季繼續打出MVP等級的數據，但他先前休息過好幾場，外界早對他能否達到65場出賽門檻抱持疑慮，如今他確定進行左膝半月板修復手術，必須缺陣一段時間，不僅提前退出MVP競爭行列，聯盟前三隊也無望。

格林說：「我明白有些傢伙是真的在搞輪休，但是聯盟可以調查啊，聯盟平常不是很會調查？MVP機會是很罕見的，現在恩比德就是意外的受害者，因為聯盟不許健康的球員休息。」

先前格林也指出65場出賽數門檻可能對聯盟產生負面影響，因為那是和個人獎項榮譽掛勾的，入選聯盟前三隊更是爭取超級頂薪合約的條件之一。「招牌球星忽然不會出現在前三隊了，取而代之的是一些爛咖，老闆也不會高興，因為那些爛咖會跑去向老闆索取超級合約。」