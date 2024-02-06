新北市三重區一名34歲許姓男子，日前於仁興街一處販賣毒品、槍支。警方獲報，循線蒐證，並於本月2日下午持搜索票，前往仁興街民宅進行查緝，當場查獲改造手槍2把、子彈9顆、第三級毒品愷他命3包及愷他命香菸2支，當場將其逮捕歸案，訊後全案移送新北地檢偵辦。

據了解，警方當時上門遞送通知書，待許男開門時，埋伏於樓梯間員警隨即蜂擁而入；許男猝不及防，直接愣在原地，員警趁機將他壓制。

搜出毒品及K盤。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方查獲改造槍枝。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方從許男的房間查獲改造手槍2把、子彈9顆、第三級毒品愷他命3包（總毛重86.7公克）、愷他命香菸2支，人贓俱獲，當場將許男逮捕歸案，訊後全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送新北地檢偵辦。

三重分局分局長黃南山表示，讓治安平穩一直是警方重點工作，而緝毒、肅槍及掃黑更是重點中的重點。三重分局警察決不允許不法份子在轄區內為非作歹，只要敢在三重犯案，一定是追緝到底，依法究辦。

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