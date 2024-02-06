91歲資深演員素珠，出道至今超過60年，演出過的作品不勝其數，更曾以《明天只有我》入圍第18屆金馬獎最佳女配角，由於年事已高，近年鮮少在螢光幕前曝光，如今即將迎來農曆新年，她也曝光最新近況。

素珠上次公開露面時，是2018年擔任周遊世紀婚禮的伴娘，當時她不僅身形暴瘦，由於走路有點跛，還必須拄著拐杖才方便行走，而她的臉書距離上一次更新，已經是去年除夕夜的時候，當時她曬出滿桌豐盛佳餚，讓人垂涎三尺，接著祝所有人新年快樂之外，還開玩笑表示﹕「沒吃長年菜的人，不能領紅包」，展現私下幽默一面。

相隔一年多後，素珠昨(6日)終於再次更新近況，只見她PO出自製新春長輩圖，並且身穿紅色上衣，看起來喜氣還相當應景，雖然有套上美肌濾鏡，不過精神狀況看起來似乎不錯，接著不忘以「老娘」自稱，並向所有粉絲拜早年﹕「好久沒有上臉書來問候大家了，過年快到了，祝大家好運龍龍來」。

PO文曝光後，立刻吸引上千人按讚，網友也紛紛留言﹕「珠珠姐好久不見，新年快樂喔」、「素珠阿姨新年快樂，萬事如意，身體健康」、「姨，新年快樂！要常常發動態啦」、「太好了，見妳精神氣色都好棒」、「素珠姨~~來給您先拜個早年，祝新年快樂」、「可愛漂亮的素珠阿姨，新年快樂！平安健康噢」。