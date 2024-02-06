勞工最期待就是領年終獎金，一名女子從事行政工作，入職7個多月一直等不到調薪，去年11月提出離職被慰留，沒想到近日發年終全公司只有她沒領到，年資比她淺的都有份，她氣得直跳腳，一票網友看了她的遭遇秒懂，指她未拿到年終就先提離職，犯了職場大忌。

原PO近日於《Dcard》指出，在工廠負責行政工作，入職至今已7個多月，月初主管用唱名的方式核發年終，比她晚到職的同事都有領到，唯獨她沒有，讓她感覺被羞辱，人資解釋「年終是依照個人表現核發」，她自認工作雖有出錯，但沒有影響到公司利益，理應可以拿到年終獎金。

原PO透露，當初面試主管稱入職3至6個月就會調整薪資，但她一直沒有被加薪，去年11月向主管提離職被慰留，她藉機會要求調薪，至今仍領最低薪，她抱怨每天騎車通勤30分鐘、過年還得值班，氣得又再度提離職。

貼文上線，網友一面倒搖頭，勸她未來到其他公司行號，要先拿到年終再提離職，且口頭提離職後就一定要離開，最好是不要接受慰留。