英國王室證實，英王查爾斯於治療攝護腺肥大時發現癌症，已進行治療；不過是哪一種癌症，白金漢宮並未說明。「攝護腺肥大」是男性在進入中老年後非常普遍的生理狀況，可藉由預防降低其機率，但就算真的發生了，保守治療或積極手術，效果都非常顯著。

英王查爾斯三世現年75歲，醫療團隊在治療他的攝護腺肥大時發現癌症，哪一種癌？相關單位未進一步說明。男性超過50歲後，攝護腺（也稱前列腺）肥大的情況十分普遍，且隨著年齡增長，發生率逐漸增加，到了70歲以上，約有80%的男性有此症狀。

英王查爾斯三世治療攝護腺肥大時，發現罹癌。（圖：shutterstock/達志）

為什麼會肥大？一般認為是男性荷爾蒙改變或年齡老化，造成組織增生。衛福部桃園醫院指出，治療攝護腺肥大，保守療法及手術療法，成效都不錯。

保守療法主要透過飲食、作息控制，飲食方面盡量不要喝酒、濃茶或咖啡，尤其利尿飲料；多吃蔬菜、水果等高纖食物；規律生活，2至3小時排尿一次，勿憋尿。

若泌尿道出現嚴重阻塞、反覆感染，血尿或其他併發症等，就必須接受手術治療。目前最常見的是直接切除，利用內視鏡把前列腺一片一片切除，大多數患者都採取這種方式，住院約4至6天。