美國公債方面，10年期殖利率已連兩天上揚，且一度來到元月底以來最高位置，目前在4.156%附近。芝加哥資金管理公司Cresset Capital認為，美股5日被鮑爾給澆了盆冷水，3月聯準會例會時基本上不會宣布降息。另外，美國亮眼的經濟數據也證明，利率似乎不急著調降。

分析師解釋，當投資人處在高利率以及強勁的經濟成長中間時會左右為難，因為很難分辨訊息絕對是好還是壞。不過，經濟成長強勁可以讓聯準會先會把利率放在較高的位置，然後好好思考一下未來的政策走向，因為利率高可有效對抗通膨，也不傷到美國的經濟。

最新美股收盤價，道瓊跌274.3點或0.71%，收38,380.12點。NASDAQ跌31.28點或0.20%，收15,597.68點。S&P500跌15.80點或0.32%，收4,942.81點。費城半導體指數漲51.37點或1.18%，收4,388.1點。

標普500的11大類股中，以科技族群上漲0.58%表現最好，其次是醫療保健也漲0.31%。至於能源類股跌0.23%，金融類股跌0.61%，跟利率互動密切的房地產跌1.99%，以及公用事業大跌2.03% 。至於原物料類股更是大跌2.52%，表現最差。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）於2日公布的統計資料，近半標普500指數的成分股已公布業績，第4季獲利預估已大幅改善，其中約8成的財報甚至超乎預期。

個股中，重機具設備業者卡特彼勒（Caterpillar）上季獲利較預期好，股價盤中一度創歷史新高，收盤上漲2%。另外，雅詩蘭黛（Estee Lauder）股價飆升12%，因為這家MAC口紅製造商計畫裁員3%至5%左右。

紐約證交所下跌公司較多，與上漲的比例為4.2比1。同時，有142檔股票創新高，124檔跌至新低。那斯達克則有1,167支股票上漲，3,136支下跌，且下跌與上漲的比例為2.7比1。