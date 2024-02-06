小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在美東時間4日播出的CBS「60分鐘」訪談中指出，美國穩健經濟成長，Fed對於降息並無急迫性，暗示3月降息機率低，並透露11月總統大選前幾個月將開始降息，意味著最快5月2日可能宣布。

【1】鮑爾放鷹 重申3月降息機率低

鮑爾重申3月降息機率低，也打壓美股投資人信心，美股三大指數5日開盤均跌，道瓊跌0.3％，那指跌0.1％，標普500指數小跌約0.2％。

鮑爾在電視訪談中強調，Fed對於今年降息將會審慎而行，降息步伐可能將比市場預期的緩慢。隨著美國經濟持續穩健增長，讓Fed可以更審慎地處理降息議題。

【2】台積電熊本廠 24日開幕

台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀將見證歷史性的一刻，日本首相岸田文雄、董事長劉德音及總裁魏哲家都將同台。另外電報導，台積電6日將開董事會，可望拍板日本興建第二座晶圓廠重大案，新廠房有望落腳熊本縣菊陽町，鎖定7奈米製程為主。

【3】史上最旺！金兔萬八封關 每股民賺96萬

外資5日封關日回補台積電70億元，強拉股價上漲11元，點亮台股金兔年終場上漲36點收18,096點封關，以萬八之姿寫下史上最強的農曆年封關點位，上市櫃市值總和衝上63.56兆元，較虎年封關日的51.49兆元大幅成長12.07兆元，金兔年平均每位股民大賺96.12萬元，寫下三年新高，對照虎年平均每位股民虧損近67萬元的14年來最慘紀錄，可謂是苦盡甘來。

【4】10檔市值增胖 龍年行大運

台股兔年封關，以權王台積電為首，搭配AI熱門股廣達、股王世芯-KY等，多檔獲得國際資金買超的指標股，過去一年引領台股市值大增。外資法人指出，資金著墨的績優股在基本面不變的前提下，是金龍年開紅盤不可或缺的布局首選。

【5】華為轉彎 優先製造AI晶片

知情人士透露，中國資通訊設備大廠華為考量人工智慧（AI）晶片市場需求飆升，再加上生產限制，因此選擇放慢高階手機Mate 60系列的生產速度，改為優先生產AI晶片昇騰（Ascend），而非Mate 60採用的麒麟晶片。