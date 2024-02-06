足球巨星梅西（Lionel Messi）的香港之行搞得烏煙瘴氣，他坐了整場板凳，甚至沒有上場散步1分鐘，讓現場的4萬香港觀眾大失所望。香港各界高喊要邁阿密國際出來道歉，其實總教練馬提諾（Tata Martino）賽後已經公開致歉，但整支隊伍隨後就拍拍屁股走了，讓一些球迷把怒氣撒到梅西本人身上。

前香港特首梁振英的女兒梁齊昕就以英文寫道「這是難以置信的粗魯行為」，她自己也持有當天比賽的門票，當然以她的身分不用排隊搶票，「我認為自己是極其幸運的人，僅透過關係就獲得門票。」

雖然沒上陣是總教練的決定，梁齊昕仍把矛頭對準梅西，嚴詞批評：「你怎能對忠實球迷做出這種事，他們許多人花了一大筆錢貸款只為了看你現場演出，也許只有兩分鐘。你太無恥，讓我們感到噁心，我希望你能聽到整座體育場的噓聲。我聽起來不夠成熟，但我想說香港不再歡迎你來。」「我相信你小時候也有過自己的足球偶像，如果換成你被這樣對待，你做何感想？」

根據現場球迷拍攝的影片，邁阿密國際的球員賽後逐一和香港特首李家超握手，但梅西雙手插口袋繞開隊伍，逕自走到隊友的合影區，沒有接觸現場的政要。