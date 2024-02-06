百萬Youtuber蔡阿嘎與老婆「二伯」結婚，育有2子「蔡桃貴」和「蔡波能」，一家四口可愛逗趣的互動深受粉絲喜愛；不過一直以來都給予觀眾正能量的蔡阿嘎，其實童年相當坎坷，他1歲時父母離異，此後由爸爸負責撫養，怎料爸爸卻在他9歲那年車禍離世，如今父親已逝世30年，蔡阿嘎便以紀錄片方式紀念父親，回顧對方的故事，也罕見談到父親離世後為他帶來的轉變。

蔡阿嘎為了找回對父親的記憶，特地回到嘉義老家，不僅拜訪從小吃到大的小吃店，還與照顧他長大的阿嬤、姑姑們一起回憶父親生前的點滴，而與家人感情融洽的蔡阿嘎，也向父親喊話「你都有看到吧？我跟家裡其他人都相處得很好，不用擔心，他們都很疼惜我，我們也會把阿嬤照顧好」。

然而，當蔡阿嘎提起父親離世後自己的改變時，也坦言「我覺得差了一點是，少了人聽我講話」雖然叔叔、姑姑及阿嬤都非常照顧他，但他們終究不是父母親「就是不一樣」不過他並沒有「如果有爸爸就好」的想法，即使有內心話也不會向他人傾訴，而直到自己為人父之後，才開始覺得孩子有心事一定要與自己分享。

在紀錄片的最後，蔡阿嘎的老婆二伯表示，雖然平常蔡阿嘎總是表現地雲淡風輕「但是整個過程會發現，其實這還是他很重要的一塊」蔡阿嘎認為，父親身為家中長子，年紀輕輕就扛下家庭責任，且在親戚口中是很不錯的兄長「他33歲就離開了，但他留下了這麼多的故事，所以他真的是蠻不錯的一個爸爸，很可惜沒有辦法陪著我一起成長」。