隨著總統當選人賴清德將在今年5/20走馬上任，未來的閣揆人選成為社會關注的對象。賴先前曾透露，內閣人事安排會遵守民主大聯盟的精神，不分黨派用人。不過外界目前則認為行政院長會從民進黨內選出，台灣議題研究中心（TPOC）針對5名潛在人選，包括行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、屏東縣前縣長潘孟安、文化部前部長鄭麗君、民進黨前主席卓榮泰等人的網路影響力展開調查。

據台灣議題研究中心昨（5）日發布報告，藉由QuickseeK快析輿情資料庫分析2023年一整年聲量，由高到低分別為鄭文燦46萬餘筆；林佳龍、潘孟安居次，分別在10萬筆、8.3萬筆；最後卓榮泰、鄭麗君由於未參加選戰，也沒有當過縣市長，聲量都僅僅只有1萬餘筆

然而由於鄭文燦擔任副閣揆一職，往往成為在野黨政策攻擊的焦點，再加上去年被爆出疑似開房間的合成影片，好感度在5人中墊底，僅0.31、林佳龍經營總統府，加上近年未參與選舉，好感度則有0.74、卓榮泰0.64、潘孟安0.54。

值得注意的是，鄭麗君過去擔任立委就以形象良好著稱，2024大選前更有被點名擔任賴清德副手，據台灣議題研究中心此次研究，其好感度在5人中居首為0.86

最後在臉書社群追蹤數方面，林佳龍獨占鰲頭，有高達67萬位追蹤者、後續鄭文燦57萬、潘孟安52萬、鄭麗君9.5萬、卓榮泰只有3.2萬，台灣議題研究中心分析，相較於領先的4人，卓上次競選公職時，甚至還沒進入社群時代。

台灣議題研究中心指出，總統蔡英文兩屆任期中，先後起用林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁擔任閣揆，不但各個都有人氣，且受到小英高人氣加持，政院支持度一直沒有很差。但由於綠營已經執政八年，賴清德新總統就職，民眾盼能有新人新氣象，首任閣揆能否回應百姓期待，並在朝小野大局勢中，跟藍營立院龍頭韓國瑜過過招，受到各界矚目。