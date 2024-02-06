【全程字幕】民眾黨中評會討論廢票案 陳昭姿認無心之過有疏失：柯主席相信我 @ChinaTimes

民眾黨立委陳昭姿在國會正副院長選舉時，因手沾到印泥蓋到選票，遭認定投出「無效票」，引起一連串政治風波。民眾黨中評會今舉行視訊會議，與陳昭姿開會釐清，陳昭姿今早赴黨團時表示，人生沒有作假這件事，黨主席柯文哲也相信她，柯甚至告訴她「如果妳這算第1次，我自己大概超過第100次了」。

陳昭姿表示，她會把事實講出來，那是個無心之過，黨團昨日也在會議提出臨時動議，希望議事紀錄能夠做修正，因為當時監票委員是2比1認定是有效票，她後來也發現議事6項規範內，沒有任何一條符合無效票或是廢票規定，因此希望更正，而主席也裁示，在開議第一天可以書面提報告。

陳昭姿也提及昨日與民進黨總召柯建銘在會議的衝突，她表示，柯對媒體說她蓋不下去而跑票，沒一句話是真實，每句話都重傷人心，她一生不容許別人這樣說，也不容許自己發生這樣的行為，她是心甘情願蓋下印章，絕對沒有所謂做票，她的人生沒有作假這件事，只有誠實以對。

至於是否擔心中評委要求辭掉立委？陳昭姿說，這是一個疏失跟事實，如果是蓄意行為，她覺得當然是不可原諒，但她覺得不是，黨團也完全信任跟了解，而柯文哲也相信她，柯也說自己人生遭遇到很多不實猜測等困難，但她也覺得麻煩到中評委，將會誠實說明來龍去脈。

陳昭姿也提及黃珊珊，她強調，黃從頭到尾相信她，黨團成員也跟她相處好一段時間，選票選完隔天早上就作戰，因為小黨要很努力，每天7點半工作，這段時間彼此認識，當天下午她回去投副院長票時，黃珊珊是護衛著她，因為知道媒體想了解，但她仍要履行投票責任。