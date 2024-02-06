國內首傳國產豬肉被驗出禁藥瘦肉精「西布特羅」，台中市食安處與中央檢驗結果不同，中央與台中市將雙軌展開複驗，今（6日）上午台中市就會啟動複驗，據悉食藥署將派4人參與，台中市衛生局計畫全程錄影，以昭公信。

台中市食安處抽驗台糖冷凍安心豚梅花肉片，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅0.002ppm，但農業部、衛福部食藥署抽驗都未檢出。依《食安法》39條規定，業者可於收到報告的15天內，向原檢驗單位，也就是台中市政府申請複驗，食藥署也要求中市將部分剩餘原肉送食藥署複驗，昨（5日）晚間中市已專人親送檢體到食藥署。

台中市衛生局長曾梓展指出，5日已收到台糖公司申請複驗公文，預計今天就會在台中市食安處實驗室啟動複驗，為求慎重，邀請食藥署派員指導，並請專家學者以及台糖派員參與，過程不對外開放，但將全程錄影。

據悉食藥署已同意派2名同仁以及2名專家學者同行，而台中市政府也邀請1專家學者共同參與，預計7日就會有檢驗結果。