春節7天連假還沒有任何出遊計畫？CTWANT整理全台遊樂園活動優惠資訊，其中六福村及遠雄海洋公園，生肖屬龍者可享免費入園，其他樂園也祭出多項優惠購票活動。雖然疫情復甦搶出國蔚為風潮，但今年連假僅放7天，業者預估只要天公作美、溫暖又放晴，春節連假人潮、營業額有望較去年提高2成。

台中麗寶樂園以熊大、兔兔、莎莉等LINE FRIENDS角色打造的「熊大的麗寶小鎮」沉浸式互動體驗園區，推出以來獲得廣大迴響，新春期間正逢周年慶，麗寶樂園從小年夜到初五，12歲以下只要199元，就能暢玩「探索世界」及「熊大的麗寶小鎮」；初一到初四16:00過後入園，可享雙人月光票499元優惠，徜徉夜間的浪漫氛圍。

優惠不僅如此，春節連假期間探索世界、麗寶福容大飯店(限餐飲)單筆消費滿1,000元可兌換刮刮卡1張，凡活動期間入住LINE FRIENDS主題房，每房可兌換刮刮卡2張，抽探索世界、馬拉灣、密室逃脫…等門票；此外，一旁的麗寶OUTLET MALL多家品牌也推出龍年驚喜福袋，麗寶樂園預期今年連假將帶動飯店住房和國內遊樂園營收增加2成。

劍湖山世界則推出年度大秀「世界奇幻之旅」，小年夜起「愛遊世界瘋馬戲」十大驚險特技-極限飛輪瘋馬戲即將登場。劍湖山世界經理張華紋表示，即日起至2月18日前推出12歲以下免費活動，在樂園現場購票、園內消費、入住劍湖山渡假大飯店等，就有機會抽中日本來回機票。由於雲林縣政府也積極推動北港燈會，希望帶動親子家庭出遊，為2024入園人數再創高峰。

六福村也預計今年過年出遊人數會再創新高。六福村表示，今年六福村推出當月壽星半價599元，農曆春節期間凡生肖屬龍及6歲以下可免費入園，若農曆春節天氣穩定，國內出遊人潮將會再湧現，預估初一到初五期間比去年成長約1~2成。

春節期間六福村園區推出馬戲奇幻樂園主題慶典，除了有奇幻馬戲盛典大遊行，假日日間另特別加碼高空魔幻鋼輪特技表演；而在初一到初五，更是重金禮聘國內知名無人機科技團隊進行微夜間飛行秀展演，運用現代科技搭配音樂與燈光，展現絢麗的聲光特效演出。

義大遊樂世界則於10日推出「初一龍好運」，當日入園身上有龍者(不限形式)，只要299元；春節連假期間雙人入園1,188元；另外也看準今年是閏年，凡2月29日生日的壽星，皆可於2月以1元入園，同行者也只要666元。

東台灣的遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店，耗資7億元全新升級軟硬體設施，2024年以全新面貌迎接新年到來，新春期間入住遠雄悅來大飯店，均贈送海洋公園門票，入住期間不限次數入園；海洋公園也在春節期間推出「屬龍者免費入園」優惠活動。

遠雄海洋公園也在農曆春節期間規劃應景活動，除了吉祥物發紅包，還有全台唯一「水下祥龍餵食秀」，可愛俏皮的海獅除了向大家拜年，還帶來限量紅包要發給現場的小朋友們。遠雄遊憩事業表示，目前春節期間遠雄悅來大飯店訂房率已近9成，預估連假海洋公園入園遊玩人數為3.3萬人，比去年同期成長2成。

根據觀光署統計，近5年全台遊樂園入園人次，一路從2019年1614萬人次，上升至去年的2021萬人次；營業額也從133億元，增加到去年的166億元。

觀光署今年起也號召全台遊樂園力拚觀光協力推出「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，包含入園折抵門票或住宿，保證讓民眾以符合票種的最低票價入園；會員累積點數參加抽獎，抽樂園護照，暢遊全台樂園，以及入園填問券月月抽iPhone手機及百萬現金大獎，讓民眾遊樂園好運龍來！