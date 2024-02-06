春運期間，大陸近日天氣仍飽含嚴冬考驗，大陸中央氣象台6日6時繼續發佈冰凍黃色預警與暴雪藍色雙大預警，呼籲政府及有關部門須按照職責做好防雪災和防凍害準備工作，包含交通、鐵路、電力、通信等部門應當進行道路、鐵路、線路巡查維護，做好道路清掃和積雪融化工作。

在凍雨部分，預計6日8時至7日8時，貴州中東部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部山區、安徽南部山區、浙江西部山區等地的部分地區仍會出現凍雨，累計凍雨量1至6mm，局部地區達到10mm左右。

另外在暴雪方面，根據澎湃新聞引述中央氣象局分析，預計6日8時至7日8時，在包含湖北東南部、安徽南部、湖南中西部和北部、江西北部、浙江西部、重慶東南部、貴州東北部等地的部分地區有大到暴雪，其中，湖南西北部局地更有大暴雪（20至22公釐）厚度，研判上述部分地區新增積雪深度3至8公釐，局地可達15公釐以上。

此外，也預計後續7日8時至8日8時，安徽南部、江西北部、浙江西部、湖南中部和西南部以及西藏東南部等地部分地區有大到暴雪（10至12公釐），上述部分地區新增積雪深度3到5公釐，局地可達10公釐以上。