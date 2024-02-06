美國政府對大陸實施全面晶片出口限制令，「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）受訪時表示，美國阻止大陸取得AI高階晶片，最主要是為了保護台積電的科技優勢。

米勒（Chris Miller）接受中央社專訪時說，台灣的晶片製造已很強大，台灣該擔心的不是台積電產線外移，而是要想辦法在人工智慧（AI）晶片領域也搶占一席之地，「是否能出現一個總部設在台灣的輝達」。

米勒提到，目前所有先進AI系統都使用輝達製造的晶片，美國對大陸祭出科技出口管制，限制其購買AI晶片或高階晶片，就是要減緩人工智慧的發展速度。他認為，美國的作法，其實主要是為了保護台積電的科技優勢，因為美國希望盟友能在AI關鍵技術領域方面領先大陸。

至於台積電赴美設廠，他則認為產線全球化是趨勢，高成本並不會成為阻礙，「台灣工程師的競爭力是因為技能高超，而不是因為低薪」。他分析，台灣若想保持半導體優勢地位，需全力跟上AI晶片設計這個領域。