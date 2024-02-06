白金漢宮5日宣布75歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症，外媒報導，據悉查爾斯親自通知威廉與哈利王子罹癌消息，旅居美國的哈利將在「幾日內」返回英國探望，不過哈利的妻子梅根與2名孩子不會同行。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，白金漢宮5日發布聲明，宣布查爾斯罹癌，指出查爾斯1月底入住倫敦醫院進行攝護腺手術期間，檢測出罹患「某種癌症」，於5日起展開定期治療。
英國《太陽報》（The Sun）、《時人雜誌》（People）等報導，據悉查爾斯親自通知2名兒子威廉及哈利罹癌，並且是在白金漢宮於5日晚間6時發布消息前，親自致電哈利通知。除了威廉與哈利，查爾斯也親自通知妹妹與2名弟弟―安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）。
薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，哈利夫婦的正式頭銜）辦公室後續表示，哈利王子將在「幾日內」返回英國探望查爾斯。英國《電訊報》（The Telegraph）指出，旅居洛杉磯的哈利很有可能5日晚間就動身，並於6日抵達倫敦。
不過據悉哈利的妻子梅根，以及4歲兒子亞契（Archie）及2歲女兒莉莉貝（Lilibet）不會隨行返英。
39歲的哈利與美國籍妻子梅根結婚後決定「脫英赴美」，再加上兩人不斷在媒體上、出書爆料英國王室家務事，導致哈利與查爾斯的關係緊張，甚至有王室專家稱，查爾斯與哈利的關係「回不去了」。
哈利在自傳中稱遭到「宿敵」威廉的攻擊，也曾要求查爾斯不要和「邪惡後媽」卡蜜拉結婚。
不過《太陽報》引述消息人士指出，這對父子雙方都有「修復關係的意願」。
文章來源：BY HIS SIDE Prince Harry flying to UK to support King Charles in days after speaking to him about cancer diagnosis
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