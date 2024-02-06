白金漢宮5日宣布75歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症，外媒報導，據悉查爾斯親自通知威廉與哈利王子罹癌消息，旅居美國的哈利將在「幾日內」返回英國探望，不過哈利的妻子梅根與2名孩子不會同行。

在得知查爾斯罹癌後，旅居美國的哈利將返回英國探望。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白金漢宮5日發布聲明，宣布查爾斯罹癌，指出查爾斯1月底入住倫敦醫院進行攝護腺手術期間，檢測出罹患「某種癌症」，於5日起展開定期治療。

英國《太陽報》（The Sun）、《時人雜誌》（People）等報導，據悉查爾斯親自通知2名兒子威廉及哈利罹癌，並且是在白金漢宮於5日晚間6時發布消息前，親自致電哈利通知。除了威廉與哈利，查爾斯也親自通知妹妹與2名弟弟―安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，哈利夫婦的正式頭銜）辦公室後續表示，哈利王子將在「幾日內」返回英國探望查爾斯。英國《電訊報》（The Telegraph）指出，旅居洛杉磯的哈利很有可能5日晚間就動身，並於6日抵達倫敦。

不過據悉哈利的妻子梅根，以及4歲兒子亞契（Archie）及2歲女兒莉莉貝（Lilibet）不會隨行返英。

39歲的哈利與美國籍妻子梅根結婚後決定「脫英赴美」，再加上兩人不斷在媒體上、出書爆料英國王室家務事，導致哈利與查爾斯的關係緊張，甚至有王室專家稱，查爾斯與哈利的關係「回不去了」。

哈利在自傳中稱遭到「宿敵」威廉的攻擊，也曾要求查爾斯不要和「邪惡後媽」卡蜜拉結婚。

不過《太陽報》引述消息人士指出，這對父子雙方都有「修復關係的意願」。

文章來源：King Charles III has cancer and will step back from public duties
文章來源：Prince Harry Will Travel to the U.K. to See King Charles amid His Father's Cancer Diagnosis
文章來源：BY HIS SIDE Prince Harry flying to UK to support King Charles in days after speaking to him about cancer diagnosis
查爾斯罹癌最新病況曝光 外媒盤點「病重」誰扛王室重任？
白金漢宮證實英王查爾斯罹癌 已開始定期治療
哈利怒揭有人「與魔鬼共枕」 外洩王室秘辛真凶是她

#英國王室 #查爾斯 #國王 #癌症 #罹癌