而三大法人兔年對台股的態度，除了自營商提款3291.63億元，外資與投信連袂回補台股，外資由前一年的賣超轉為買超1791.07億元，投信則是回補2591.79億元，三大法人兔年合計買超1091.23億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕也提醒，從GDP走勢分析，大盤上半年有機會再挑戰高點，惟目前台股評價面已來到相對高檔，本益比為17.5倍，高出加權指數10年均值15.2倍，預料未來一年上檔空間有限，建議金龍年選股不選市，以電子股、成長股為主軸，包括AI滲透率提升及帶動下游裝置需求，規格大幅提升及產能開出推升相關晶片(AP、HPC、I/O、HBM)需求加速，電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。

分析兔年各類股表現，在AI與半導體產業的挹注之下，帶動電腦及周邊設備指數於兔年強彈108.78%最出色，其次是電子通路的56.28%，資訊服務、電機類指數的漲幅也超過四成，反觀傳產中的塑膠類股下跌18.14%墊底，玻陶指數下跌16.2%，為唯二跌幅超過一成的類股。

孫傳恕指出，國際市場大好，美國科技股漲勢凌厲，大幅提高外資抱股過年信心，也讓台股金兔年順利站上萬八且突破了空方缺口18034點，從技術面分析，台股中多格局不變，且農曆年封關期間國際市場重要大事較為清淡，主要為美國申請失業救濟經人數、美國CPI等數據，目前市場持續反映AI相關題材，因此台股金龍年能否順利開出紅盤，需視這段期間的美股走勢以及AI龍頭廠的股價表現。

孫傳恕分析，從歷年數據來看，開春紅盤日台股上漲機率高達七成，自2014年以來，春節紅盤日平均上漲0.49%，且紅盤日後10日的台股表現持續強勁，上漲機率不僅提高至八成，漲幅也同步擴大至2.03%，而春節紅盤後一個月雖然漲勢出現收斂，但仍維持平均1.38%的上漲態勢，看好目前台股技術面強勢，搭配籌碼面偏多，有利於龍年紅盤日走勢。

就產業面來看，孫傳恕分析，Meta、亞馬遜等財報與展望優於預期，美超微也繳出優於市場預期的財報，並上調年度展望，再次帶動AI族群的多頭情緒，加上晶圓龍頭大廠法說釋出對AI市場正向展望，對於台廠相關供應鏈為一大利多，有利於延續兔年AI相關族群大漲的氣勢，建議龍年持續聚焦半導體復甦、AI需求持續擴散至手機、PC及企業軟體應用等題材，做中長期布局，可增持半導體、電腦及周邊，及數位雲端等族群。