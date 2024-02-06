陳柔安曾在台灣擔任電視台主播，近年轉往澳門發展，去年8月曬出超音波照，宣布即將升格當媽，還透露兒子名字叫「小年糕」，稍早，她在臉書公開產子喜訊，並曬出一家三口幸福合照，接著開心表示﹕「小年糕來跟大家拜早年了」。

陳柔安稍早公開產子喜訊，除了透露兒子相當健康，還迫不及待公開首張全家福合照，只見她和老公對著鏡頭露出燦笑，藏不住升格當父母的喜悅，兒子則是在後方嚎啕大哭，接著分享孕期心得﹕「每次產檢，頭圍跟身體都比實際大2-3週，所以我們決定選在預產期的前二週，讓他乘坐『兔年尾班車』登陸地球」，接著感性向兒子告白﹕「親愛的小寶貝，謝謝你這麼健康，選擇了我們當爸爸媽媽」。

陳柔安透露目前已經在月子中心休養。（圖／陳柔安臉書）

陳柔安表示半年前覺得生下小孩後，人生會多了限制與挑戰，與老公的兩人世界也會受到影響，導致心情低落，不過隨著兒子出生後，看到自己的手指被他緊握住，以及第一次餵奶時，兒子滿足舔嘴的模樣，頓時感覺到被完全依賴的感動，她強調這是難以用文字形容的幸福，也才體會到許多母親會心甘情願擁有這樣的軟肋，接著強調﹕「只想把世界最好一切都給你」。

陳柔安曬出一家三口幸福合照。（圖／陳柔安臉書）

陳柔安透露目前身體復原神速，已經在月子中心休養，但仍不忘跟所有人喊話﹕「不要問我什麼時候再來第二胎，先不要喔」，喜訊曝光後，網友紛紛留言獻上祝福﹕「恭喜小年糕出生了～柔安好好休息把身體照顧好比較重要」、「恭喜老爺、賀喜夫人，喜獲兔寶寶，剛好趕上收壓歲錢的時機」、「恭喜！ 立春之後為龍寶寶」。