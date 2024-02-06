一名人妻抱怨，丈夫過去隱瞞家中開宮廟，直到婚後才發現，但也沒有多加計較，怎料疫情後婆家信眾越來越少，男方跟婆婆竟然希望她去當「乩童」，打算靠年輕、身材好的女乩童作為噱頭增加信徒，甚至要求她穿著貼身衣物凸顯上半身，要藉此拍片上網炒作，讓她相當崩潰。

一名網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文表示，交往期間男友刻意隱瞞家中開宮廟，直到結婚後她才發現，但因為沒有影響到生活，她也沒多計較，但自從疫情過後，婆家宮廟的信眾越來越少，丈夫跟婆婆竟打起歪腦筋，希望她能兼差當「乩童」，打算靠年輕、身材火辣的女乩童博取外界眼球，藉此增加生意及信徒。

原PO透露，婆家開出每月6萬元底薪，再依照業績4、6分帳，加上她是自家媳婦，所以保底15萬元起，但卻要求她穿貼身衣服，還要特別凸顯上半身，「要藉此拍片上網宣傳把別間的信徒都吸過來問事賺錢」。

原PO指出，婆家信不過外人擔心被拆穿，或是學成後自立門戶搶生意，因此一直用媳婦這個名義要她幫忙，「但我不能接受除了要假裝外，我居然還要特別凸顯我的上半身身材，我從小到大都沒有這樣穿過，我真的無法克服心理因素」，結果婆家人卻不領情，反而對她酸言酸語，讓她越來越不想回家，每天面對親情勒索壓力有夠大。

貼文曝光後，網友紛紛在底下留言，「這種神棍家庭趕緊離開，最好是乩身是身材好就能做啦」、「這宮廟是供奉什麼神明呢？說謊就算了，還敢在神明面前說，這是在跟誰挑戰？」、「當乩童又不是說可以就可以，也要跟神明有緣或是神明指定之人，中間過程還有很多要訓練。如果不是真乩童，這樣算神棍了吧」。