美中關係出現新轉機？傳出美國為了替財政部長葉倫（Janet Yellen）第二次訪問大陸鋪路，本周將派遣由財政部高階官員組成的代表團先行訪中，雙方將在為期兩天的行程中討論各項經濟議題。

綜合外媒報導，高階官員代表團將由負責國際事務的次長Jay Shambaugh領軍，消息人士指出，雙方將討論大陸使用政府補貼產業的做法、產能過剩造成低價品充斥國際市場，以及解決低收入國家主權債務等議題。

葉倫曾在去年7月訪問大陸，此次訪問團將替葉倫第二次訪中探路，這也是雙方在去年9月成立經濟工作小組之後，第三次工作會議，但首次在北京見面，具有一定意義。

美中恢復經濟對話，確保衝突不會升級成經濟戰，尤其雙方經濟表現牽動國際局勢與經濟發展，在各項經濟議題甚至氣候議題的態度，將是各方關注焦點，經濟工作小組的責任也會更重大。

葉倫曾在去年底表示，計畫2024再次訪問大陸，深化合作領域並改善溝通，避免美中之間因為誤解造成關係升溫，甚至出現傷害，「不會希望與大陸脫鉤，但保護美國國安仍是首要任務。」