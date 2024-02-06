汪小菲日前認戀台灣網紅Mandy，先前他宣布決定帶家人到新加坡過農曆春節，張蘭也會同行。近日，張蘭開直播表示人已經到新加坡飯店等家人會合，她暗示因為大S的要求，他們不想惹事，等下家人到了就會關直播，說到一半Mandy的聲音突然出現，介紹說：「是那個跟小菲一起來的」，張蘭突然禮貌說：「哎！妳好」，沒有外界預期的冷落場面，讓網友驚呆說：「新女友待遇真好，才在一起沒多久吧」。

汪小菲和張穎穎分手後，最近大方公開和台灣新女友Mandy曼蒂交往，有趣的是汪小菲在直播中稱呼女友暱稱為「小梅」，與大小S母親的暱稱剛好一模一樣，而汪小菲被虧戀愛腦再度上身，直播時三句不離「我女友」，接著又表示已經在台北租房子，讓他很有家的感覺。

張蘭最近先飛到新加坡準備跟家人團聚，表示因為汪小菲不願意惹事，不會讓家人露臉，張蘭邊期待跟家人見面，邊開直播跟網友互動，張蘭說著說著越來越興奮，接著看到人打招呼，出現一個台灣腔的「女聲」說自己是跟小菲一起來的，張蘭也露出微笑說要關直播了，引來網友驚訝回：「新女友有點手段」、「待遇真好」、「都是為了賣貨」、「張蘭不會同意結婚的」。

汪小菲先前官宣有新女友時，張蘭的反應就耐人尋味，說：「愛宣不宣真逗呢，官宣麻六記，我只官宣我還活著呢，活著挺健康」，「我官宣我愛寶寶們，2024年我好好陪著寶寶們」，避談認不認可汪小菲新女友，並說：「咱甭管別人了，下輩子還是不是你兒子，是不是你媽都不知道呢，這輩子你好好過你自個吧啊，吃好喝好，把自己照顧好，別想那麼多了，把他們帶到這世上來已經帶給他們這麼多美好」，似乎這次不想管汪小菲這次的新戀情，兒子開心就好。