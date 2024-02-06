現年52歲的湯寶如與劉小慧、黎瑞恩、王馨平並稱「寶麗金四小花」，1990年參加第九屆新秀歌唱大賽，湯寶如先與張學友合唱經典粵語歌曲《相思風雨中》被人熟知，再以一曲《絕對是個夢》出道打響名堂，贏得不少新人獎項。她育有一名13歲兒子，目前與賽車手男友愛情長跑多年不結婚，相當享受自由自在的生活。

去年著名形象指導張學潤（Nel Nel）好友突然離世，湯寶如曾傷心發文悼念。日前湯寶如現身廣東化州表演，只見她精神抖擻帶來一首又一首的好歌，讓台下的眾人聽得如癡如醉，慢慢走出好友逝世陰霾，不過她也被發現身材變得圓潤，還能看到雙下巴，其實湯寶如8年前就發福過一次，連任達華都忍不住取笑她夠「豐滿」。

事實上，湯寶如曾與歌手梁漢文拍拖，1995年又戀上音樂監製譚國政，放棄如日中天的事業淡出樂壇，達至談婚論嫁地步之時，卻因第三者介入而感情破裂。湯寶如在2007年宣布懷孕，淡出幕前帶小孩，行於餘力時便出來表演。