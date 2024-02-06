離譜！兩名大陸岑姓、曹姓男子，透過人蛇安排，2020年7月偷渡到金門後，竟冒用人蛇提供身分證，搭機到台灣南北趴趴走工作近2年時間，竟沒遭任何單位察覺，去年2兩人企圖從古寧頭游泳回大陸，卻受困金門大橋橋墩下被消防隊救起，但2人卻宣稱在廈門釣魚不慎落海「漂」到金門。檢方查出事真相後才驚覺，國安出現大漏洞。

根據判決書，岑、曹兩人在中國從事網路遊戲虛擬寶物交易，2020年7月間，透過朋友以80萬元代價僱用李姓人蛇從福建省泉州市偷渡航行到金沙鎮山后村上岸，並躲在民宿。

接著立永假身分證，搭機到到台北，並藏匿在北市信義區某大樓，隨後在台灣四處趴趴走，長達一年半。但因工作不順利，欲返回大陸地區，於民國2022年3月間某日，以90萬元之代價，欲雇用李姓人蛇安排偷渡回大陸。

李男先生了30萬前金後，李智集指示陳子明準備前往高雄地區，向岑兆英、曹濤先收取30萬元，委託陳姓男子以兩張假身分證，替岑姓、曹姓男子買機票，從高雄小港機場帶回金門地區藏匿。

但岑姓、曹姓男子冒用他人身分證登機，航空公司、航警及海關竟沒人發現，兩人順利抵達金門金湖某出租套房藏匿1月左右，再帶至金沙鎮復國墩及金湖鎮太湖山莊藏匿。但是因大陸疫情封鎖邊界岸際及休漁期間禁止漁船進出，李姓人蛇遲未能安排偷渡返陸，岑、曹兩人因久候，竟從古寧頭游泳出海，卻因體力不支，受困於金門縣金門大橋橋墩，最後為活命只好打110求救，由金門縣消防局烈嶼分隊救援上岸。事後才查出，兩人並非當日偷渡來台，而是早已來台趴趴走2年。

法官審理後，認定兩人影響飛航控管之正確性及安全性甚深，更有礙於政府對邊界之管控及國家安全之維護，且入境後在臺灣地區停留約2年，時間甚長，所造成之危害情況高。，依違反《入出國及移民法》判兩人各1年徒刑，均得易科罰金。