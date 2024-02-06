立法院長韓國瑜相關話題持續受到各界熱議，對此，前立委郭正亮認為，由於當過市長、有協調能力，加上自身經歷多，韓在立法院長一職上，找到了適合自身能力的部分，「一個人人生能兩度開掛實在是很罕見」，他這次回來確實不一樣了。

郭正亮昨（5）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，外界在看立法院長一職首先想到的，是能在比較高的角度看問題，不會一面倒向某個政黨。他研判，韓國瑜維持公正的可能性會遠高於立法院前院長游錫堃，首先，韓國瑜過去當過市長，市長有時要縱橫各種利益。第二，有協調能力，在郭正亮看來，韓國瑜是個天生的外交家，在面對政黨協商、民進黨強大的壓力時，他應能頂住；最後，在國會發生暴力衝突時，韓國瑜應能鎮得住，因為他看多了。

郭正亮除認為，韓國瑜在立法院長一職上，找到了適合自身能力的部分，也提到，韓在高雄市長被罷免後一路做公益、看得更開了，「一個人人生能兩度開掛實在是很罕見」，此外，他也擔任過3屆立委、經歷多了，什麼東西沒見過？

節目主持人馬千惠問，有沒有覺得韓國瑜這次回來有沒有不一樣？郭正亮回答「真的不一樣」，他指出，高雄市長被罷免對韓國瑜造成一定傷害，但也學到了一些東西，體會到有些東西急不得。