陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

網紅陳沂5日傍晚遭人揮拳痛毆，警方趕抵現場逮捕行凶的黃男後，驚覺受害人是陳沂，黃男辯稱自己酒後失控，誤認陳沂是讓自己受傷過的網路女友才施暴，警方將黃男依傷害罪送辦，台北地檢署訊後諭令黃男以5萬元交保。

陳沂畢業於台北大學法律系，父親是前台北市議員，因常在網路上分享個人時事議題的觀點與法律分析而聞名。

警方調查，5日傍晚，陳沂行經台北長安東路時，突遭黃男攔路，不分青紅皂白的徒手或持手機猛毆，陳沂臉、耳受傷。

轄警方獲報到場，逮捕黃男，黃男坦認犯行，辯稱不認識陳沂，因喝了酒，剛巧在路上看到陳沂，想起先前網路上認識的女友，一時失控動手。

因陳沂因耳朵和面部擦挫傷，警方依傷害罪現行犯將黃男移辦，檢方訊後以5萬元交保。警方將調閱相關監視器及黃男通聯記錄，追查黃男是單純的認錯人，還是有人預謀教唆犯案。

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