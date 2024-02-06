奧運亞運世界盃女子10米台跳水金牌全紅嬋（右）世錦賽再奪金大滿貫，陳芋汐銀牌。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導， 2024杜哈游泳世錦賽跳水女子10米台6日凌晨決賽，中國大陸選手全紅嬋奪金，完成奧運、世錦、世界盃、亞運會四大國際賽女子單人10米台金牌大滿貫。陳芋汐獲得銀牌。

在這個項目上，擁有超強統治力的中國「雙子星」再度聯手出戰——最終，全紅嬋以436.25分獲得金牌，生涯首次奪得該項目的世錦賽冠軍。

此次世錦賽，中國跳水夢之隊派出主力陣容出戰，隊中有6位奧運冠軍。

在女子10米跳台項目上，全紅嬋和陳芋汐的優勢也極其明顯，在半決賽中，陳芋汐、全紅嬋分別以421.85分與405.30分名列前兩位，大幅度領先其他選手。

決賽中，全紅嬋拿出了出色的發揮，在207C上更是得到接近滿分的97.35分，最終站上了最高領獎台，也完成了奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會女子單人10米台的金牌大滿貫。

陳芋汐則是以8.45分之差獲得亞軍，無緣世錦賽該項目四連冠。

回顧整場比賽，全紅嬋從第一跳就拿出了穩定的表現占優勢，在兩人差距極小的情況下，最終在207C這個自己曾多次出現問題的動作上拿出了無可置疑的發揮。

即將到來的巴黎奧運會，這對雙子星依然是中國隊在女子10米台項目上的「雙保險」。