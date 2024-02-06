網紅陳沂以辛辣言論聞名，沒想到昨（5日）傳出遭一名男子當街毆打，對此，她表示下午二點半將在立法院開記者會說明，更強調﹕「檯面上被我講過的人，都有嫌疑」。

陳沂昨晚間行經北市長安東路二段時，突遭一名酒醉男子當街痛毆，警方獲報到場後將其逮捕，該名男子指稱把陳沂誤認成先前認識的「網婆」，才會一時情緒失控動手 ，陳沂驗傷後由於耳朵和面部擦挫傷，因此對該男提出傷害告訴，警方也依傷害罪將男子移送偵辦，檢方訊後以5萬元交保，並且調閱相關監視器及男子通聯記錄，追查究竟是單純認錯人，還是有人教唆犯案。

吳宗憲及鄭家純都曾與陳沂有過節。（圖／本報資料照片）

馮語婷得知死對頭陳沂遭路人痛毆，發文直呼大快人心。（圖／馮語婷臉書）

陳沂稍早接受《中時電子報》記者訪問，她表示完全不相信對方認錯人，並透露傷勢「沒事，目前還好，應該沒有腦震盪」。她今日下午2點半在立法委員陳菁徽、徐巧芯、台北市議員鍾沛君陪同下在立法院召開記者會，「網紅陳沂當街遭受暴力攻擊，組織化、幫派化的暴力犯罪成為近年嚴重治安問題，警政單位應強化打擊組織犯罪，遏止暴力攻擊行為在社群媒體宣染下成為社會歪風」。

據《ETtoday》報導，陳沂表示目前狀況頗不好，無法透露過多相關細節，僅表示﹕「檯面上被我講過的人，都有嫌疑」，不過她由於向來樹敵過多，像是綜藝天王吳宗憲以及鄭家純，甚至是近期的「女戰神」馮語婷，都曾經多次與她隔空交火，因此暫時也說不出究竟是何人指使。

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