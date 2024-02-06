立法院2020年修正總統副總統選罷法、公職人員選罷法部分條文，明定選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所，小民參政歐巴桑聯盟今開記者會指出，2024年總統大選時，許多民眾都反映，投票所拒絕其攜帶幼童進入投票，但法規明明就已修正，痛批中選會忽視兒童權利，應儘速與各選委會溝通，擬定幼童陪同投票的流程。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲表示，許多民眾回報2024大選時，投票所拒絕讓6歲以下孩童陪同投票，選後一周內，聯盟總計收到17件負面經驗回報，14件反應後可以進去，但其餘反應後還是不行。

沈佩玲指出，選委會對於兒童可否進投票所，規定不一，且多為員警阻止，經了解後，選委會、派出所是分開訓練，開始投票前沒有經過資訊整合，導致民眾訊息錯亂，有民眾甚至放棄投票。

針對幼童撕毀選票，母子被移送的狀況，沈佩玲說，開放6歲以下兒童可陪同投票後，預期狀況應會變多，選委會應擬定好相關規定，幹部應有兒童人權意識，不應拿罰款嚇唬親子家庭。

民進黨立委陳培瑜說，2020年立法院完成修法後，即同意6歲以下孩童可陪同投票，但很多第一線人員不見得知道這件事，將強烈要求中選會、選委會落實，距離2026選舉還有一段時間，應落實教育訓練等配套。

陳培瑜拿出中選會臉書圖卡，宣導孩童可陪同投票，政策已經在路上，需要確切執行，但仍有很多人不知道，措施也未搭配走上趨勢，台灣行政部門做了很多，但許多單位仍停留在封閉狀態，應時刻跟進兒童人權。

沈佩玲表示，小歐盟板橋東區立法委員參選人劉書婷去年11月候選人登記日時，因攜幼子前往登記參選被拒絕入內，更被遭新北選委會人員回應「有心參選，先把家務事處理好」，後續新北選委會12月才回函，雖坦言造成困擾，將修正其12歲以下孩子不得入內的規定，卻不願承認環節有誤，甚至有歧視婦幼的意涵。

沈佩玲強調，中選會知悉此事後，沒有行督導之責，也未善加發揮性別主流化的組織架構功能，一再錯過修正的時機，令外界感到「公部門比小孩還難教」，希望中選會正視督導疏失。

中選會前性平小組成員黃怡翎說，作為民主國家，如何讓人民行使公民權值得討論，女生照顧幼童如何落實安心投票，2020年修正兩選罷法時，就是回應國人行使公民權的權益，但現狀還有干預國人投票的行為，選委會有無做好教育訓練？有無要求大家知道幼童可陪同投票？還是明知規定卻不落實？

黃怡翎表示，有法律不落實，等於強制違法，除了中選會外，警政單位應做協調，中選會應訂出相關流程，中選會雖有相關文宣宣導，但如何落實才是重點，應盡快做改善。