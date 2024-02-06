周一泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.24點或0.05%，為483.69點。

歐洲基準的德國國債殖利率繼續上升，達2.318%。上周五美國公布強勁的就業資料，給美國早日降息的希望潑了冷水，並為其它國家的央行訂下基調。

周一市場情緒仍低迷，此前聯準會主席鮑爾在周日的採訪中說，聯準會在決定何時下調基準隔夜利率時，會「謹慎」行事。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管Susannah Streeter表示，儘管會出現降息，但降息幅度可能只有市場預測的一半，其中政策官員只有策畫3次降息。這是鮑爾不斷強調的訊號，而就業數據強勁，顯然也加強了他的信心。

歐元區一月綜合採購經理人指數(PMI)終值資料，顯示出現初步復甦跡象，也加劇了人們對利率長期維持在較高水準的擔憂。

美元走強，多數金屬價格下跌，礦業股跌1.7%。同時零售股也跌2.2%。

西班牙的桑坦德銀行(Santander)和英國駿懋銀行(Lloyds)分別下跌了5%和1%。此前英國《金融時報》報導，稱伊朗利用這些銀行的帳戶，作為大規模規避制裁計畫的一部分，悄悄把資金轉移到世界各地。

西班牙股市跌1.2%，表現為各地區股市最差。

北歐銀行(Nordea)下跌5%，此前該銀行公布第四季營運利益低於預期。

醫藥股上漲1%。丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)上升3.6%，稍早諾和的母公司宣布，將收購美國藥廠Catalent，而該廠為諾和知名減肥藥Wegovy的代工製造商。

比利時餅乾生產商蓮花糕點(Lotus Bakeries)上漲19.2%，漲幅為歐股成分股最佳表現，此前該公司公布年度業績報告，優於預期。