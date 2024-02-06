陳沂遭陌生男當街「鐵拳」！ 嫌辯：以為她是「網婆」

網紅陳沂先前與羅志祥、吳宗憲、鄭家純等人槓上，近日又和網路女戰神馮語婷多次隔空互嗆，昨(5日)陳沂在路上遭民眾黃男痛毆，陳沂臉部、耳部擦挫傷，黃男辯稱認錯人。對此，馮語婷稍早發聲，表示聽聞這新聞後自己不是微笑而已，是大笑。

馮語婷先前因真實身分、業配爭議等問題曾和陳沂鬧得不可開交，稍早聽聞陳沂昨在台北長安東路遭陌生男子襲擊，馮語婷說自己一早就接到一堆私訊通報此事，像鞭炮聲一樣，她明白應該要譴責暴力，但她卻笑到沒力，強調自己是因為是受害者，才會大快人心。

馮語婷發文。（圖／翻攝自馮語婷臉書）

馮語婷指出：「從去年八月到今天，長達半年的時間，遭到陳三斤（指陳沂）的言語霸凌跟造謠抹黑」，並說：「且我不會有一絲一毫的同情心，我說過我的中心思想，就是微笑的看著壞人下地獄」。而該名嫌犯黃男表示自己是酒後失控，以為陳沂是過去跟他分手的網路上女友，才會一時動怒出手，該男目前依傷害罪現行犯移送法辦，警方則在查有無幕後藏鏡人。

陳沂先前發文爆料馮語婷其實是男生，而且懷疑連馮語婷都是假名，馮語婷則曬出自己的正面照，臉用貼圖遮住，強調自己確實是女生，反駁說：「關於我的爆料，爛到不知道要回應什麼」，陳沂接著隔空酸說：「好了啦，高大哥和林小姐，開庭要記得去唷！溫馨提示，刑事被告傳喚不到是會被通緝的。已經幫你們發媒體去拍了，想當網紅成全你，不用謝。」雙方各說各話。

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