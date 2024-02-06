新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，台股今封關，市場追價意願不高，不過上周五美科技股領漲，費城半導體也收漲1.31%，尤其是輝達更強勢上攻，繼續突破歷史新高，為半導體股打上強心針，封關日台積電撐盤穩住盤勢，預估年後台股開紅盤，全球資金關注焦點仍在AI及半導體相關股。

王韻茹認為，近期美股的輝達、美超微股價表現亮眼，已為台灣AI相關類股帶來激勵效果，而半導體類股中，台積電法說行情帶動下，不少IC設計股的IP股表現強勢，例如股王世芯-KY為例，台股封關日，股價正式突破4,000元關卡達歷史新高，顯示全球機構法人看好年後半導體行情，在AI推波助瀾下，今年全球半導體市場，已重返景氣擴張的上升周期，全球股市對半導體樂觀情緒升溫，建議投資人年後仍可將投資焦點擺在半導體族群，或鎖定由台積電(2330)、聯發科(2454)、世芯-KY(3661)等重要指標股組成的臺灣半導體ETF，作為掌握2024年台股景氣「兔躍龍升」的領漲型台股ETF首選。