去年總統大選期間，民進黨不滿有人在打工平台《小雞上工》貼文徵人，指總統參選人賴清德後援會辦活動「100分鐘價碼500元」，遭影射「花錢湊人數」，控告發文徵人的柳姓女子、黃姓男子涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》，台北地檢署調查後發現，柳及黃2人是民進黨支持者，自掏腰包找人支持活動，民進黨了解後認為是「誤會一場」，因而和解撤告，檢方6日不起訴柳、黃2人。

國民黨青年部前主任陳冠安去年9月在臉書發文爆料，指民進黨總統參選人賴清德去年9月23日在新北市新莊區舉辦後援會活動，疑花錢湊人數，活動時長約100分鐘，出席價碼是500元。

暱稱「柳小姐」網友去年9月12日在小雞上工貼出徵人訊息，指出「9月23日民進黨賴清德後援會」徵求臨時工，還特別註明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」，單次薪資500元，欲招攬50人次參加賴清德在新莊舉辦的「全國觀光旅遊運輸暨商圈產業賴清德後援會」活動。事後民進黨、賴清德分別提起告訴、告發。

檢方調查時，貼文徵人的柳女、黃男否認有意圖使賴清德不當選犯行，辯稱想主動幫忙找人參加活動，未受任何人指示，因小雞上工平台徵人須刊登薪資，所以打算自掏腰包支付500元感謝參與人員，沒有期約賄選情事。

由於民進黨發現2人是該黨死忠支持者的「自發行為」產生誤會，與2人達成和解，不願追究2人刑責，日前具狀撤告，檢方今不起訴2人。